Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 uscirà domani, ma girerà sul mio PC?

Il 24 ottobre sarà un giorno davvero importante per i fan irriducibili della grande saga videoludica di Konami: finalmente arriverà sul mercato Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, composta da grandi capolavori. Mancano poche ore all'inizio del viaggio alla riscoperta della schiera di prodotti confezionati dall'azienda con questa edizione.

Ma Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 girerà domani sul mio PC? Quali sono i requisiti minimi e consigliati del gioco? Per rispondere ai suddetti interrogativi giunge in nostro soccorso la pagina ufficiale del prodotto su Steam, ove sono riportate le configurazioni obbligatorie e sufficienti a far girare al meglio i titoli presenti in questo volume 1 della Collection. Qui di seguito vi riportiamo quanto confermato a piè di pagina della fonte:

Requisiti minimi di sistema

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit OS)

Processore: Intel Core i7-3770

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 / Intel HD Graphics 4000

DirectX: Versione 11

Memoria: 9 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 11

Note aggiuntive: richiesto Controller Xinput

Requisiti consigliati di sistema

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10(64-bit OS)

Processore: Intel Core i5-7600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 980

DirectX: Versione 11

Memoria: 9 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 11

Note aggiuntive: richiesto Controller Xinput

Siete pronti a scoprire ciò che ha di interessante da offrire Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, anche a fronte dei problemi noti al lancio? Mancano poche ore al day one effettivo.