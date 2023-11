Metal Gear Solid Master Collection, Vol. 2 in arrivo? Il doppiatore di Snake lancia indizi

Dopo essersi mostrato in favore di telecamera nel nuovo spot della Metal Gear Master Collection Vol. 1, il doppiatore di Snake David Hayter si riaffaccia sui social per suggerire l'arrivo di importanti novità legate all'iconica IP di Konami.

L'interprete storico di Snake sceglie infatti di servirsi del suo profilo Twitter/X per solleticare la curiosità e suscitare l'interesse dei milioni di appassionati della saga di Metal Gear. Nel post condiviso sui social, Hayter ci tiene a farci sapere di aver "partecipato a un meeting davvero interessante l'altro giorno", accompagnando il tutto con una foto che lo ritrae in compagnia di una statua a grandezza naturale di Old Snake.

L'inequivocabile riferimento a Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots non è passato inosservato ai fan della serie, al punto da provocare l'immancabile ridda di indiscrezioni e voci di corridoio sulla seconda parte della Master Collection di MGS.

Guns of the Patriots, d'altronde, rientra nell'elenco dei videogiochi candidati a far parte dell'ancora non annunciata Master Collection Vol. 2 di Metal Gear Solid, una lista che potrebbe annoverare, tra gli altri, anche Peace Walker, The Phantom Pain e Ground Zeroes.

Come giustamente rimarcato da Cristina Bona nel nostro approfondimento sui possibili giochi di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, l'elenco dei titoli inseriti nella raccolta potrebbe comprendere anche MGS Portable Ops, Ghost Babel, Revengeance, Acid e Acid 2. In attesa di un chiarimento da parte di Konami, vi lasciamo in compagnia delle ultime immagini 4K di Metal Gear Solid Delta Snake Eater.