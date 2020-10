Metal Gear Solid: ecco le Nike Jordan personalizzate da SG Customs

In questi giorni del lontano 1998 Konami of America pubblicava Metal Gear Solid negli Stati Uniti Metal Gear Solid, videogioco capace di riscuotere enorme successo e segnare in maniera indelebile la storia dei videogiochi, e non solo.

Per rendere omaggio all'opera di Hideo Kojima, il regista Jordan Vogt-Roberts (Kong Skull Island, The Kings of Summer) ha acquistato un paio di Jordan 1 Off White personalizzato da Stomping Ground Customs con gli artwork dei disegni di Yoji Shinkawa.

Il modello Off-White Jordan x Shinkawa-San 1 è un pezzo unico realizzato su richiesta e ovviamente non in vendita, SG Customs ha modificato una Jordan 1 x Off White riprendendo i colori distintivi di Metal Gear Solid e personalizzando il tutto con il suo tocco d'artista. Metal Gear Solid è stato lanciato in Europa qualche mese dopo il debutto negli USA, a marzo del 1999, ricevendo una calorosissima accoglienza da parte del pubblico europeo e diventando uno dei giochi più venduti e acclamati di tutti i tempi, dando vita ad una saga ancora oggi amatissima ed estremamente popolare in tutto il mondo.

Resta da capire cosa ne sarà di Metal Gear Solid nel prossimo futuro, come noto dopo Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Hideo Kojima ha lasciato Konami per fondare Kojima Productions e il publisher giapponese non ha annunciato in questi anni nuovi episodi della serie, con la sola eccezione di Metal Gear Survive.