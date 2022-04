Metal Gear Solid, novità in arrivo? Parla Konami: il sito per i 35 anni è falso

Con quasi 60 milioni di copie vendute per Metal Gear Solid, il titolo firmato da Konami e Hideo Kojima è una delle pietre miliari del medium videoludico, capace ancora oggi di catalizzare l'affetto degli appassionati.

Non sorprende dunque che sin dai primi accenni relativi alla possibile esistenza di un progetto volto a realizzare un remake del titolo, l'indiscrezione abbia scatenato una grande curiosità. Di recente, i videogiocatori in attesa di aggiornamenti sono stati sorpresi dall'apertura di un sito dedicato al XXXV anniversario di Metal Gear Solid. L'effettiva affidabilità del portale, tuttavia, era stata immediatamente contestata, soprattutto in virtù del suo debutto nella giornata di venerdì 1 aprile 2022.

Ebbene, i sospetti a quanto pare erano più che motivati, poiché Konami ha ufficialmente confermato di non avere alcun legame con il sito. Rivolgendosi alla redazione di Tech Radar, un portavoce dell'azienda giapponese ha infatti dichiarato quanto segue: "Il sito non rappresenta un sito di Konami. Al momento stiamo discutendo di come agire nei suoi riguardi". Come ampiamente sospettato, il portale non è altri che un fake, che peraltro al momento si è aggiornato, riportando l'annuncio di un'asta di NFT ispirati a Metal Gear Solid.



Ma vi sono dei piani di Konami per l'importante ricorrenza che coinvolgerà il titolo? La replica del colosso videoludico è stata sibillina: "Non c'è nulla che possiamo dire per ora".