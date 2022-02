Metal Gear Solid, i numeri di una leggenda: la serie a quota 58 milioni di copie

A quasi sette anni dall'uscita dell'ultimo capitolo principale, Metal Gear Solid resta ancora oggi uno dei nomi più amati dai giocatori di tutto il mondo. Mentre sembra che Bluepoint Games non sia più al lavoro su Metal Gear Solid Remake, il franchise di Konami ha continuato a crescere nel frattempo, raggiungendo un nuovo traguardo commerciale.

Come riportato dal sito ufficiale di Konami Digital Entertainment Business, l'intero franchise nato nel 1987 su MSX con il primissimo Metal Gear, ha raggiunto quota 58 milioni di copie vendute tenendo conto di ogni singolo titolo legato al brand uscito nel corso dei suoi 35 anni di storia. La serie è la seconda più venduta nella storia della compagnia giapponese, dietro solamente al brand di eFootball/Pro Evolution Soccer con le sue 112,5 milioni di unità. Non solo, stando ai dati segnalati dal portale Metal Gear Informer, a marzo 2021 il franchise era ancora a 57,1 milioni: ciò significa che i giochi di Metal Gear sono riusciti a piazzare ulteriori 900.000 copie in meno di un anno.

Si tratta di un risultato notevole, considerato come il brand sia assente dalle scene ormai da anni: l'ultimo esponente, il controverso Metal Gear Survive, è infatti uscito nel febbraio del 2018. Non è ancora chiaro se e quando Snake farà il suo ritorno nel mondo videoludico: oltre a un rifacimento del primo Metal Gear Solid, negli scorsi mesi si è parlato anche di un remake di Metal Gear Solid 3 sviluppato da Virtuos. Ad oggi, però, nessun rumor si è ancora concretizzato.