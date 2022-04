Metal Gear Solid: in che ordine vanno giocati i giochi della serie Konami?

La serie di Metal Gear Solid è universalmente riconosciuta come uno dei pilastri dell'industria videoludica, grazie anche alle molte innovazioni e geniali intuizioni introdotte dal maestro Hideo Kojima, game designer a cui si deve la realizzazione della saga, all'interno di alcuni suoi capitoli.

Per tutti questi motivi, quella di Metal Gear Solid è una serie che chiunque si definisca videogiocatore dovrebbe giocare almeno una volta nella vita. Tuttavia, al giorno d'oggi potrebbe risultare piuttosto complicato comprendere quali siano i capitoli principali e in quale ordine giocarli, a causa della presenza di numerosi spin-off ed edizioni rimasterizzate per console di generazioni successive a quelle delle prime pubblicazioni. Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza in merito.

Metal Gear Solid: in che ordine vanno giocati?

Sebbene la trama di Metal Gear Solid risulti estremamente intrecciata e complessa, e vi siano salti temporali anche piuttosto importanti tra un capitolo e l'altro, il nostro consiglio è quello di seguire l'ordine di pubblicazione piuttosto che quello cronologico degli eventi narrati, perché riteniamo importante seguire il filo narrativo proposto dall'autore esattamente come è stato pensato in origine, in modo da scoprire e approfondire i personaggi al momento giusto. Ecco quindi in che ordine giocare i capitoli principali della serie creata da Hideo Kojima:

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Metal Gear Solid 4: Guns of The Patriots

Metal Gear Solid: Peace Walker

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Molti di questi titoli non sono tuttavia disponibili su console di nuova generazione né su PC - ad eccezione di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e The Phantom Pain. Uno dei modi più comodi per recuperarli è affidarsi a Playstation Now su PS4 o PS5, il quale a partire da giugno si trasformerà nel nuovo servizio Sony chiamato Playstation Spartacus.