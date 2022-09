Metal Gear Solid: ottenere i filmati storici è stato un incubo, per Hideo Kojima

Mentre secondo gli ultimi rumor sarebbe in arrivo una remastered di Metal Gear Solid The Twin Snakes, negli scorsi giorni Hideo Kojima ha rivelato alcuni retroscena sullo sviluppo dell'originale Metal Gear Solid per PlayStation, per celebrare il suo ventiquattresimo anniversario avvenuto lo scorso 3 settembre.

In particolare, l'iconico game designer ha rivelato che una delle sfide maggiori incontrate durante la realizzazione del capolavoro del 1998 è stato ottenere i filmati live-action storici poi inclusi all'interno del gioco. Le difficoltà per non erano tecniche, dato che la prima PlayStation era in grado di far girare correttamente clip prese da film o documentari, quanto di non avere i contatti necessari per raccogliere il materiale di cui necessitava per lo sviluppo del gioco, non sapendo nemmeno dove trovarli.

Dopo un'attenta ricerca, Kojima si avvicinò all'emittente giapponese NHK, che aveva a disposizione un vasto archivio storico dal quale prendere tutte le sequenze necessarie, ma le negoziazioni furono molto lente e servirono alcuni anni prima di raggiungere l'accordo. A quel punto il game designer dovette imparare come inserire in maniera efficace gli archivi storici all'interno del gioco, e Metal Gear Solid ha così preso vita esattamente come lo abbiamo visto 24 anni fa. Kojima continuerà ad implementare filmati simili anche nei successivi episodi della serie.

Ci sarà modo di rigiocare ancora una volta il classico di Kojima sulle piattaforme odierne? Si parla anche di una Remastered Collection con i primi tre Metal Gear Solid, ma per ora tutto tace da parte di Konami.