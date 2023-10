Metal Gear Solid dal peggiore al migliore: la classifica della storica serie Konami

La serie di Metal Gear Solid non ha certo bisogno di presentazioni: ancora oggi è riconosciuta come una delle più popolari ed amate dai fan di tutto il mondo, merito di gameplay raffinati, storie profonde e personaggi indimenticabili.

L'arrivo della Metal Gear Solid Master Collection (non perdetevi a tal proposito la nostra recensione di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1) è stata l'occasione per riscoprire alcuni capolavori creati da Hideo Kojima quando era ancora in forza a Konami, ma sono ancora di più i giochi memorabili che compongono il brand: stabilire qual è il più bello in assoluto non è facile, ma ci proviamo ora con la classifica dei Metal Gear Solid, partendo dal meno riuscito fino al migliore, aiutandoci con le medie registrati su Metacritic dai singoli episodi. Precisiamo che in questo elenco abbiamo preso in considerazione solo i giochi principali del franchise escludendo dunque tutti gli spin-off, le riedizioni e remake come The Twin Snakes, Substance o Subsistence e le raccolte come l'HD Collection. Non sono inoltre inclusi i due originali Metal Gear per MSX, non essendo presenti su Metacritic.

7 - Metal Gear Solid V Ground Zeroes

Prologo del futuro Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Metal Gear Solid V Ground Zeroes non ottenne enormi consensi a causa del suo essere un antipasto del capitolo successivo: i contenuti erano infatti piuttosto limitati, con l'avventura principale che poteva essere completata anche in un paio d'ore scarse. Nonostante ciò, resta comunque un tassello importante nella storia di Big Boss, e chiude inoltre alcune questioni in sospeso legate al precedente Metal Gear Solid Peace Walker. Il suo metascore oscillava tra il 66 (della versione PS3) e l'80 (della versione PC).

6 - Metal Gear Solid Peace Walker

Episodio pensato appositamente per sfruttare al meglio le capacità della PSP (ma riproposto in seguito anche su console maggiori grazie alla Metal Gear Solid HD Collection), Metal Gear Solid Peace Walker è considerato uno dei migliori giochi mai comparsi sulla console portatile Sony, all'avanguardia sul fronte tecnico e sorprendente sul piano del gameplay grazie al suo miscuglio di missioni stealth in puro stile Metal Gear Solid con meccaniche gestionali relative alla Mother Base. Al netto di qualche sbavatura nei controlli, Peace Walker è stato un grandissimo gioco, meritevole di un metascore di 89.

5 - Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Il terzo gioco è anche un prequel dell'intera saga, essendo ambientato negli Anni '60. Il radicale cambio di periodo storico così come di scenario, ora tutto incentrato su fitte giungle oltre alle consuete basi impenetrabili, rendono Metal Gear Solid 3 Snake Eater un capitolo a suo modo unico all'interno del brand. Le meccaniche stealth si fanno ancora più profonde e la realizzazione audiovisiva si dimostra impressionante per gli standard di PS2. Forse meno ambizioso rispetto al secondo capitolo, soprattutto per tematiche e narrativa, ma Snake Eater resta comunque un incredibile gioiello da 91 su Metacritic, pronto a rivivere nel prossimo futuro attraverso il remake Metal Gear Solid Delta Snake Eater realizzato in Unreal Engine 5.

4 - Metal Gear Solid V The Phantom Pain

L'ultimo Metal Gear diretto da Kojima prima del suo addio a Konami (e ancora oggi l'ultimo gioco principale inedito del franchise), Metal Gear Solid V The Phantom Pain è l'esponente del brand più grande e ricco di contenuti mai prodotto. Collocato in scenari open world che offrono la massima libertà d'azione e movimento, l'avventura con protagonista Venom Snake è una diretta evoluzione di Peace Walker, dal quale riprende la componente gestionale della Mother Base resa ora più ampia e dinamica. Certo, lo sviluppo travagliato ha portato ad una storia raccontata in maniera frettolosa, ma in ogni caso The Phantom Pain è riuscito ad ottenere un'eccellente metascore di 93 su PS4 basato su 88 diverse recensioni della stampa internazionale. La versione Xbox One tocca quota 95 ma con solo 10 verdetti raccolti, mente le 14 recensioni dell'edizione PC arrivano ad una media di 91.

3 - Metal Gear Solid

Il capolavoro che ha permesso alla serie di divenire un successo totale in tutto il mondo. L'originale Metal Gear Solid per PS1 ha saputo conquistare i consensi unanimi di critica e pubblico non solo per le sue stimolanti meccaniche stealth, ma soprattutto per una storia da pelle d'oca, dialoghi scritti magistralmente e personaggi dall'incredibile caratterizzazione. In termini audiovisivi, inoltre, il classico Konami spingeva al massimo le capacità della prima console Sony, imponendosi subito come un classico istantaneo nonché uno dei migliori giochi mai offerti dalla prima PlayStation. Su Metacritic i numeri parlano chiaro: media di 94, una delle più volte mai registrate per un gioco PS1.

2 - Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots

C'è in realtà un parimerito con il primo MGS visto che entrambi godono di un metascore di 94, ma in ogni caso Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots sfiora letteralmente la vetta confermandosi l'ennesimo capolavoro di Kojima. L'esclusiva PS3 conclude la storia di Solid Snake e chiude tutte le più importanti questioni rimaste in sospeso con i predecessori, dando vita ad un capitolo finale denso di coinvolgimento, adrenalina ed emozioni incancellabili. Anche la giocabilità va incontro ad un'evoluzione, rendendo più dinamica la componente stealth e calandola all'interno di un contesto bellico mai sperimentato in precedenza. Guns of the Patriots è ricordato ancora oggi come una delle più grandi esclusive PS3 mai sviluppate, ed a pieno merito.

1 - Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty

Ebbene sì, è al secondo capitolo che spetta lo scettro di miglior Metal Gear Solid mai realizzato: su Metacritic è di 96 la media raggiunta, una delle più alte in assoluto in ambito videoludico mai registrate dal noto portale nel corso della sua lunga storia. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty è stato un gioco avanti con i tempi al momento della sua uscita a cavallo tra il 2001 e il 2002 in tutto il mondo, non solo per il suo profondo gameplay che evolve quanto visto nel predecessore, ma soprattutto per l'impostazione della storia ed i delicati temi trattati ed approfonditi da Kojima all'interno del gioco. Ancora oggi Sons of Liberty viene considerato uno dei videogiochi più visionari mai creati, motivo per cui è sempre un bene riscoprirlo anche a distanza di oltre due decenni dal suo originale esordio sul mercato.