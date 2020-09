Metal Gear Solid: i primi due capitoli stanno per tornare solo su PS5 e PC?

Nel corso delle ultime ore nuove voci di corridoio sono tornate ad animare i futuri acquirenti di PlayStation 5 e non solo, dal momento che un insider sostiene che a breve assisteremo al ritorno di Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Ad anticipare il ritorno dei due giochi è stato l'utente Potterson di ResetEra, il quale ha scritto un post nel quale anticipa l'imminente annuncio delle versioni PC dei due giochi. A rincarare la dose è poi arrivato lo YouTuber RedGamingTech, che sul suo canale ha confermato quanto scritto su ResetEra, aggiungendo che il progetto arriverà in esclusiva su PlayStation 5 e PC, specificando che la seconda versione potrebbe fare il proprio debutto in un secondo momento. Non è chiaro se i giochi siano semplicemente delle versioni rimasterizzate in alta definizione o dei veri e propri remake, ma al momento è la prima ipotesi quella più accreditata dai rumor.

Va precisato che, sebbene Potterson non sia uno degli insider più famosi, di recente ha svelato diverse informazioni in anticipo e gli stessi moderatori di ResetEra hanno verificato il suo account. Secondo alcuni utenti, questo insider potrebbe aver accesso alla mailing list di alcuni PR ed è quindi probabile che riesca a sottrarre informazioni tramite le mail inviate ad influencer e giornalisti di tutto il mondo.

In ogni caso vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta cautela poiché potrebbe trattarsi dell'ennesimo tentativo di creare false aspettative. Ad essere sospette sono soprattutto le tempistiche con le quali i rumor in questione sono emersi, visto che proprio ieri sono arrivate in massa sui social da parte dei fan Sony le richieste di acquisire Konami per dare vita a nuove esclusive PS5.