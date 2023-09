Metal Gear Solid, Psycho Mantis ti legge nella mente: la boss fight più iconica!

Il 3 settembre 2023 l'originale Metal Gear Solid ha compiuto 25 anni: in quello stesso giorno del 1998 il capolavoro di Hideo Kojima sbarcava in Giappone sulla prima PlayStation, cambiando per sempre l'industria videoludica. E quale miglior modo per celebrarlo se non ricordare la sua boss fight più iconica ed amata?

Parliamo dello scontro con Psycho Mantis, uno dei più minacciosi membri di FOXHOUND al servizio di Liquid Snake per via dei suoi poteri psichici e paranormali che gli permettono di leggere nella mente delle persone che lo circondano. Ciò gli garantisce dunque enormi vantaggi in combattimento, rendendolo un avversario non solo pericoloso, ma anche difficilissimo da anticipare. Il confronto tra Solid Snake e Psycho Mantis avviene ad avventura ormai avanzata, quando l'agente segreto si prepara a lasciare il deposito delle testate nucleari per addentrarsi ancora di più nel cuore di Shadow Moses ed arrivare così all'hangar dove è custodito il Metal Gear REX (ricordate a tal proposito come finisce il primo Metal Gear Solid?)

Quando Snake sta per incontrare Mantis è accompagnato da Meryl Silverburgh, giovane soldatessa con la quale collabora per avanzare attraverso le strutture di Shadow Moses. Il nemico prende il controllo della ragazza rivoltandola contro Snake, il quale è costretto a stordirla per metterla fuori gioco. E' qui che ha inizio il confronto tra i due avversari, in uno dei momenti più iconici dell'intera serie nonché anche una delle sequenze più simboliche in cui Metal Gear Solid rompe la quarta parete. Psycho Mantis non solo minaccia il suo nemico, ma si rivolge anche al giocatore stesso per intimorirlo, dicendogli di poggiare il controller a terra modo così da farlo vibrare con la forza del pensiero, e riuscendo persino a leggere i dati salvati all'interno della Memory Card per PlayStation, citando giochi come Castlevania e Suikoden.

La battaglia vera e propria non è da meno: Mantis parte subito mandando in blackout lo schermo, come se ci fosse un problema tecnico alla console. Ma le difficoltà non finiscono certo qui dato che Mantis anticipa ogni nostra mossa rendendo quindi impossibile ferirlo a mani nude o a suon di proiettili. Il solo modo per avere la meglio è confonderlo impedendogli di riconoscere i nostri movimenti: per farlo è necessario inserire il controller nel vano del giocatore 2, così da rendere "cieco" l'avversario e riuscire finalmente a sconfiggerlo. Lo stesso Mantis riconoscerà i meriti della nostra astuzia prima di esalare l'ultimo respiro, e Snake può dunque proseguire la sua missione assieme a Meryl.

La battaglia con Psycho Mantis viene considerata non solo uno dei momenti più memorabili della serie di Metal Gear Solid, ma anche di tutta la storia videoludica proprio per le idee geniali messe in campo da Kojima prima e durante la boss fight. Quali sono i vostri ricordi legati a questo momento indimenticabile?