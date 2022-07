Metal Gear Solid: quando è nato Solid Snake?

Solid Snake non ha certo bisogno di presentazioni: nato dalla mente visionaria di Hideo Kojima, il protagonista di Metal Gear Solid è uno dei personaggi più iconici della storia videoludica, rimasto nel cuore degli appassionati grazie al suo carisma naturale e la sua personalità complessa.

Al momento della sua ultima apparizione canonica della serie, risalente a Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Snake ha 42 anni, nonostante l'invecchiamento precoce dovuta alla sua natura di clone lo ha portato ad avere un aspetto molto più avanti con l'età. Ma di preciso quando è nato il celebre eroe della serie Konami?

Solid Snake, il cui vero nome è David, nasce nel 1972, frutto del progetto Les Enfant Terribles volto a dare vita al "soldato perfetto" clonando le cellule di Big Boss, noto anche con il nome di Naked Snake e protagonista di Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Dagli stessi esperimenti nasceranno anche Liquid Snake e Solidus Snake, altri due personaggi chiave della saga con i quali David si sconterà più volte nel corso dei vari episodi della serie.

La gioventù di Snake è sostanzialmente avvolta nel mistero: si sa che ha vissuto l'infanzia negli Stati Uniti per poi prendere parte alla Guerra del Golfo all'inizio degli anni '90 come membro dei Berretti Verdi. L'esistenza dell'iconico guerriero cambierà per sempre nel 1995, anno in cui si verifica l'incidente di Outer Haven (narrato nel capostipite del franchise, Metal Gear del 1987) che lo porterà a confrontarsi con lo stesso Big Boss ed il suo esercito.

La sua missione più amata e ricordata dai fan resta comunque quella del primo Metal Gear Solid ambientato a Shadow Moses, teatro del primo scontro con suo fratello Liquid. A tal proposito, negli scorsi mesi si sono diffusi diversi rumor sullo sviluppo di Metal Gear Solid Remake, che tuttavia non si sono finora mai concretizzati. Qualora il progetto dovesse per davvero divenire realtà, vi ricordate in che anno è ambientato Metal Gear Solid?