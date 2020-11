Metal Gear Solid Remake e acquisizione da parte di Sony nel futuro di Bluepoint?

Non hanno neppure fatto in tempo a pubblicare Demons Souls per PlayStation 5, ottenendo il plauso di critica e pubblico, che i ragazzi di Bluepoint Games sono già finiti al centro di nuove voci, di quelle importanti.

Secondo il noto insider Okami, che si è già distinto in passato per aver rivelato in anticipo diverse informazioni legate al franchise di Call of Duty (inclusa l'esistenza di Warzone), Bluepoint Games sarebbe finita nel mirino di Sony, che si starebbe preparando per acquistarla e introdurla nella grande famiglia dei PlayStation Worldwide Studios dopo il grande successo riscosso dal remake di Demon's Souls. Non è la prima volta che sentiamo parlare di questa manovra, dal momento che è già stata discussa qualche giorno fa tra le pagine del forum ResetEra.

Okami però è andato oltre, affermando che i ragazzi di Bluepoint Games si troverebbero già al lavoro su un altro remake, presumibilmente di Metal Gear Solid, primo capitolo della serie che ha segnato la prima generazione di PlayStation. I lavori si troverebbero giù in fase avanzata, e l'annuncio sarebbe previsto nel corso della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2020, che ricordiamo essere fissata per il prossimo 10 dicembre. L'ipotesi Metal Gear Solid sarebbe inoltre rinforzata da una serie di indizi e suoni misteriosi scovati in Demon's Souls.

Non sappiamo quanto ci sia di vero in tutto ciò, ma una cosa è certa: le nostre antenne saranno ben drizzate nei prossimi giorni e assisteremo alla cerimonia dei Game Awards 2020 con ancora più interesse.