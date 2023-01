Metal Gear Solid Remake per PS5 sarà annunciato presto? La fonte non si arrende

Ricordate quando a inizio dicembre, pochi giorni prima dei Game Awards 2022, vi abbiamo parlato del rumor su Metal Gear Solid Remake in esclusiva PS5? A metterlo in giro è stato il sito spagnolo AreaJugones, che sulla scorta delle informazioni ricevute da una fonte anonima aveva detto di aspettarsi un annuncio durante l'evento di Geoff Keighley.

L'annuncio, come sapete, non è avvenuto, ma i nostri colleghi spagnoli sono tornati oggi sull'argomento aggiornando la notizia originale con una precisazione e una nuova succosa indiscrezione. A quanto pare, la gola profonda non puntava necessariamente ai Game Awards 2022, bensì ad un futuro prossimo non meglio specificato. Rimessasi in contatto con AreaJugones, ha detto di aspettarsi l'annuncio di Metal Gear Solid Remake entro il mese di maggio 2023.

Per quanto solleticante possa essere il rumor, vi consigliamo di prenderlo con le pinze, anche se l'insistenza della fonte e l'autorità della testata depongono a favore della sua plausibilità. A ben vedere un'operazione di rifacimento del genere non apparirebbe neppure tanto strana, dal momento che Konami sta facendo la stessa cosa anche con Silent Hill, un altro dei franchise che ha accantonato negli ultimi anni. Silent Hill 2 Remake è in sviluppo in esclusiva console PS5 e PC, e non vediamo perché non possa essere compiuta un'operazione del genere anche per un franchise come Metal Gear Solid, ancor più famoso dell'horror.

Il rumor sul rifacimento del classico per PlayStation 1 fa il paio con le voci che vogliono anche Metal Gear Solid 3 Remake in via di sviluppo, in questo caso presso gli studi di Virtuos. Sappiamo per certo che l'azienda di Singapore sta lavorando ad un remake AAA non ancora annunciato, ma non è ancora dato sapere se si tratta proprio di Metal Gear Solid 3.