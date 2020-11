Metal Gear Solid Remake, Bluepoint al lavoro da 3 anni: parla il leaker di God of War 2!

Nel corso dell'estate, l'allora poco conosciuto Insider attivo su YouTube come Moore's Law is Dead aveva predetto l'imminente annuncio di un "God of War: Ragnarok" in uscita nel 2021.

Come noto, la previsione si è in breve tempo rivelata corretta, con la pubblicazione da parte di Sony e Santa Monica del primo teaser trailer del sequel del God of War del 2018. Ora, l'Insider torna a pronunciarsi su di una tematica decisamente scottante: l'esistenza di un Metal Gear Solid sviluppato da Bluepoint. Ebbene, secondo Moore's Law is Dead il gioco non solo sarebbe effettivamente realtà, ma il progetto sarebbe in corso di realizzazione già da tre anni!



L'obiettivo della software house sarebbe inoltre quello di ridare vita al titolo, aggiornando quanto più possibile il gameplay agli standard qualitativi fissati da Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Secondo l'Insider, nelle operazioni condotte da Bluepoint sarebbe stato addirittura coinvolto Mark Cerny in persona, al fine di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla nuova PlayStation 5.



Al momento, ovviamente, non vi sono conferme ufficiali in merito: per saperne di più sarà necessario attendere eventuali conferme in merito da parte di Konami, Sony o Bluepoint Games.