Metal Gear Solid Remake sarà un'esclusiva PlayStation 5? Un sito spagnolo suggerisce di sì

Dopo le dichiarazioni di Oscar Isaac sulla possibile realizzazione di una pellicola dedicata a Metal Gear Solid, emergono nuovi rumor in merito al ritorno dell'iconico franchise targato Konami.

Le ultime indiscrezioni sono state lanciate dal sito spagnolo AreaJugones, che ha rivelato di aver ricevuto informazioni scottanti da alcune 'gole profonde' dell'industria. Queste fonti, rimaste ovviamente anonime, hanno confermato l'esistenza di un rifacimento del primo Metal Gear Solid previsto come esclusiva PlayStation 5, un progetto in sviluppo da diversi anni e il cui reveal potrebbe avvenire già in occasione dei The Game Awards 2022.

Al momento, in ogni caso, siamo in totale assenza di indizi particolarmente importanti o conferme ufficiali, motivo per cui vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di poter assistere all'evento ospitato da Geoff Keighley il prossimo 9 dicembre.

Questo rumor, tra l'altro, è solamente l'ultimo di una lunga lista. Di recente, abbiamo infatti assistito a un susseguirsi continuo di voci e commenti riguardanti il futuro del franchise ideato da Hideo Kojima. Ad esempio, si è parlato a più riprese di un possibile remake di Metal Gear Solid 3, progetto in sviluppo presso Virtuos, secondo le fonti. Anche in questo caso, però, non è stata fornita alcuna conferma di sorta dalle parti interessate.