Metal Gear Solid Remake si farà? Il doppiatore David Hayter si lascia sfuggire qualcosa!

Da tempo si parla di un remake di Metal Gear Solid in fase di sviluppo grazie ad una collaborazione tra Konami, PlayStation Studios e Bluepoint Games: tanti gli indizi, zero le conferme, in queste ultime ore però ad aggiungere carne al fuoco ci ha pensato il doppiatore David Hayter.

David ha affermato durante una intervista per il canale YouTube Dan Allen Gaming di "essere a conoscenza del progetto da molto tempo", chiaramente è difficile capire quanto Hayter possa essere aggiornato sui progetti legati alla saga dal momento che il suo coinvolgimento nella stessa è terminato prima di Metal Gear Solid V dove è stato sostituito dall'attore Kiefer Sutherland (star della serie TV 24).

Il doppiatore potrebbe essere ovviamente a conoscenza di qualcosa che noi non sappiamo e non è escluso un suo possibile coinvolgimento nel remake, lo stesso Hayter è stato ben poco chiaro affermando solamente di essere a conoscenza di un progetto per riportare in vita MGS, senza specificare però se gli sia stato chiesto di collaborare oppure no.

"Potrebbe non essere un semplice rumor e ne ho avuto conferma da poco... prima era un rumor, ora è qualcosa di più concreto, pur restando una voce di corridoio."

Parole criptiche che non aiutano a sciogliere il mistero ma che sembrano confermare l'effettiva esistenza di un remake di Metal Gear Solid.