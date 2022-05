Metal Gear Solid Remake per PS5 si farà? Nuovi indizi dal leaker di Star Wars Eclipse

Metal Gear Solid è il nome di una leggenda nel mondo videoludico, con la serie che è stata capace di vendere 58 milioni di copie dalla sua nascita ad oggi. Dopo la separazione tra Kojima e Konami è difficile immaginare un nuovo episodio della saga, tuttavia si parla spesso di un possibile remake dei vecchi capitoli.

Intevenuto su Twitter, AccountNgt, ovvero il leaker che ha correttamente ancitipato il reveal di Star Wars Eclipse nonché lo State of Play dedicato ad Hogwarts Legacy, ha risposto con un secco "sì" alla domanda di un utente curioso di sapere se un remake di Metal Gear Solid per PS5 fosse effettivamente in fase di sviluppo. Un'affermazione che non lascia spazio ad ulteriori dettagli, e che peraltro non chiarisce se si tratti di un'informazione certa appresa da fonti interne, o se sia semplicemente un'opinione personale del leaker. L'insider, in ogni caso, si è dimostrato affidabile in passato (ha anche svelato in anticipo gli ultimi giochi lanciati su NVIDIA GeForce Now), e questo lascia sicuramente ben sperare in chi non vede l'ora di assistere all'annuncio di un remake della saga.

Le indiscrezioni che hanno trovato spazio negli scorsi mesi suggerivano che Bluepoint fosse al lavoro sul progetto, ma altre fonti dichiaravano che il rifacimento è stato poi riassegnato a Virtuos, la compagnia di Singapore che si occupa del co-sviluppo di giochi tripla A e non solo in collaborazione con numerose compagnie dell'industria videoludica. Ad oggi queste voci non hanno trovato alcun riscontro ufficiale. Nell'attesa di un eventuale annuncio, date uno sguardo a Shadow Moses di Metal Gear Solid rifatta in Ray Tracing.