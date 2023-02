Metal Gear Solid remake con Lumen e Unreal Engine 5: il video fan made

Mentre il doppiatore di Raiden fa sperare in nuovi annunci legati a Metal Gear, gli appassionati della serie Konami continuano ad auspicare il reveal di un remake del primo Metal Gear Solid.

Il possibile rifacimento dell'opera di Hideo Kojima tiene ormai banco nell'attualità videoludica da qualche tempo, con rumor e indiscrezioni che tuttavia non sono mai state ufficialmente confermate. Il chiacchiericcio in rete guarda con particolare interesse a Bluepoint Studios, che dopo gli ottimi remake di Shadow of the Colossus e Demon's Souls non ha ancora svelato il suo prossimo titolo. Stando a precedenti dicharazioni della software house, tuttavia, Blueopint dovrebbe essere al lavoro su una nuova IP.

In attesa di scoprire se le proprie speranze saranno infine soddisfatte, gli amanti di Metal Gear Solid possono se non altro far vagare la fantasia grazie alle creazioni degli appassionati. In particolare, un giocatore particolarmente creativo ha deciso di sfruttare gli strumenti offerti dall'Unreal Engine 5 e dalla tecnologia Lumen per ricreare la sequenza introduttiva dell'opera di Kojima. Il risultato è stato presentato con il video che trovate in apertura a questa news: cosa ve ne pare di questo tentativo di rifacimento del classico Konami?



Sperate che l'azienda giapponese annunci un Metal Gear Solid Remake o preferireste non vedere nuove produzioni legate all'IP?