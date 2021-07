Metal Gear Solid Remake, non solo un rifacimento grafico: ritorna in auge il rumor!

Contestualmente al persistere di indiscrezioni legate al possibile ritorno delle nebbie di Silent Hill, diversi insider hanno di recente evidenziato una non confermata intenzione da parte di Konami di affidare anche Metal Gear Solid ai dei team esterni al colosso nipponico.

Gli appassionati ricorderanno che già diverso tempo ormai si rumoreggia di un possibile ritorno della serie di Hideo Kojima per tramite di un rifacimento. In particolare, in seguito alla pubblicazione di alcuni teaser piuttosto intriganti, si erano diffuse teorie su di un Metal Gear Solid Remake realizzato da Bluepoint Games in esclusiva per PlayStation 5.

Tali indiscrezioni sono tornate a guadagnare diffusione di recente, in seguito all'annuncio da parte di Sony dell'acquisizione di Housemarque. L'annuncio dell'ampliamento dei PlayStation Studios si è infatti affiancato ad un insolito messaggio da parte di PlayStation Japan, che ha portato molti osservatori a ipotizzare un imminente acquisizione anche di Bluepoint Games.

A rincarare la dose ci pensa ora un nuovo insider, attivo sulle pagine di Resetera come "KatharsisT". Non particolarmente noto, quest'ultimo ha però visto i propri messaggi conservati sul forum, i cui moderatori non sono intervenuti per rimuoverli. Non si tratta ovviamente di un'automatica garanzia di affidabilità, ma sicuramente di un elemento interessante. Secondo quest'ultimo, il remake di Metal Gear Solid sarebbe effettivamente in arrivo, e non con una "semplice" operazione di rifacimento estetico.

Al momento, ovviamente, non resta altro da fare che attendere eventuali annunci ufficiali!