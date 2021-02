Metal Gear Solid Remake: il producer di Sony Japan Studio ha lanciato un indizio?

Continuano a crescere in modo esponenziale le indiscrezioni attorno a diversi dei franchise storici di Konami, tra cui Silent Hill, Castlevania, ed anche Metal Gear Solid, che a seguito della pubblicazione del quinto capitolo numerato della serie ha perso il suo padre fondatore Hideo Kojima.

Secondo i report di Video Games Chronicles, Konami, compagnia ormai ben lontana dal mercato dei videgiochi tripla A, avrebbe deciso di affidare a degli studi esterni lo sviluppo di nuovi capitoli delle sue serie videoludiche più note. Tra queste figurerebbe anche la saga action-stealth, che dopo il controverso Metal Gear Survive ha subito una seria battuta d'arresto.

Da ormai diversi mesi si vocifera di un remake di Metal Gear Solid, ed i rumor più credibili hanno spesso parlato di un coinvolgimento di Bluepoint Games all'interno del progetto. La compagnia di sviluppo, specializzata in lavori di restauro, si è spesso trovata fianco a fianco con Sony Japan Studios, per esempio durante lo sviluppo di Shadow of the Colossus o del più recente Demon's Souls per PS5.

Giungendo ad oggi, ecco che Nicolas Doucet, producer presso Japan Studios e tra gli autori di Astro's Playroom, ha improvvisamente cambiato immagine del profilo su Twitter, mettendo in mostra un chiaro rimando a Big Boss di Metal Gear Solid. Ciò che vediamo sembra quasi un punto di passaggio per Doucet nella sua personale transizione lavorativa dall'IP di Astro a quella di Metal Gear.

Il fatto che i sospetti giungano da una figura così centrale all'interno di Sony lascia certamente ben sperare, ma ci teniamo a sottolineare che quanto riportato è frutto di speculazioni, e vi consigliamo come di consueto di prendere la notizia con le pinze.