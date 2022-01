Metal Gear Solid Remake, rumor: Bluepoint non è più al lavoro sul progetto?

È ormai da mesi che si vocifera della possibile esistenza del remake del primo Metal Gear Solid in sviluppo presso Bluepoint Games, il team facente parte dei PlayStation Studios che possiede una certa esperienza quando si parla di rifacimenti. Stando agli ultimi rumor, però, sembrerebbe che qualcosa sia cambiato.

Secondo l'insider Nate the Hate, che ha pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale un nuovo episodio del suo podcast, il chiacchierato progetto non sarebbe più tra le mani dei creatori del remake di Demon's Souls. Sembrerebbe infatti che vi fosse l'intenzione di affidare il progetto a Bluepoint Games, ma che poi sia stato deciso di assegnare lo sviluppo del gioco ad un altra software house e, più nello specifico, a Virtuos Studio. Il team, con sede a Singapore, ha contribuito allo sviluppo di numerosi giochi dei più grandi publisher del mondo negli ultimi anni e un eventuale remake di tale portata potrebbe essere il progetto che renderà noto il team al pubblico.

Ovviamente va precisato che si tratta solo di voci di corridoio e non è possibile in alcun modo sapere se il remake di Metal Gear Solid sia effettivamente in lavorazione e quale sia la software house che se ne starebbe occupando. In ogni caso sono in molti i videogiocatori che credono nell'esistenza del progetto e sperano in un suo annuncio a breve.