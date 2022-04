Metal Gear Solid: in attesa del remake, ecco Shadow Moses in Ray Tracing

Si fa sempre un gran parlare del possibile remake di Metal Gear Solid, ma ad oggi non è arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di Konami, che naturalmente continua a detenere i diritti sul franchise. Nell'attesa che qualcosa si smuova, un canale YouTube italiano ha dato vita al rifacimento della base Shadow Moses in Ray Tracing.

La base militare ideata da Hideo Kojima è considerata ad oggi una delle ambientazioni più iconiche della storia dei videogiochi, ed è naturale che gli appassionati provino a ricostruirla tramite engine in grado di renderla tecnologicamente al passo coi tempi. Come spiegato dagli autori del canale YouTube "Gioco con lo scemo", l'illuminazione è parte integrante della composizione estetica di un titolo, in grado di valorizzare ed esaltare tutti gli altri dettagli dello scenario.

"Come sarebbe il Shadow Moses in Ray Tracing? Che effetto farebbe uno dei luoghi più simbolici della storia del Videogioco, trasportato all'interno di un moderno motore grafico capace di illuminarlo in maniera realistica? La definizione della grafica è importante fino ad un certo punto se le cose non sono illuminate in maniera credibile". Cosa ne pensate di questo tributo alla serie firmata Hideo Kojima?

A febbraio 2022, la storica saga di Metal Gear Solid ha raggiunto quota 58 milioni di copie vendute in tutto il mondo.