Metal Gear Solid Remake e Silent Hill annunciati a breve da Sony, per un dubbio rumor

Annunciato semplicemente come un nuovo horror in arrivo in esclusiva su PlayStation 5, Abandoned si è trasformato nel corso delle settimane uno dei misteri più fitti e coinvolgenti con cui gli appassionati videoludici abbiano avuto a che fare negli ultimi tempi.

Secondo un sedicente insider entrato in contatto con la redazione di Poptopic.com, Abandoned è davvero il nuovo Silent Hill, come i fan più speranzosi credono. L'intevistatore di Hasan Kahraman ha smentito il coinvolgimento di Blue Box con Konami e Hideo Kojima (autore del cancellato Silent Hills del 2014), tuttavia permangono dei forti dubbi sulla questione. Secondo quanto riferito dalla fonte, l'app Realtime Experience di Abandoned è tutto ciò in cui i giocatori sperano, ed anche qualcosa di più.

Un altro nome tornato sulla bocca di tutti è quello di Metal Gear Solid, specialmente dopo l'immagine apparentemente legata allo storico franchise di Kojima. Secondo l'insider, il peculiare e criptico trailer con cui è stato presentato Death Stranding Director's Cut è stato effettivamente un teaser legato al ritorno della serie: "Sono certo che lo scherzo di Death Stranding: Director's Cut sia stato un'anticipazione di Metal Gear Solid, così come sono certo che Abandoned sia un gioco di Silent Hill. So che è tutto confuso, ma quando vedrete come Kojima intende mettere insieme le cose, tutto avrà molto più senso. I fan possono aspettarsi notizie entusiasmanti sui loro franchise preferiti molto presto. Ve lo assicuro".



Naturalmente si tratta di un rumor più dubbio del solito, considerando che non possediamo informazioni sulla fonte e non sappiamo se abbia precedentemente svelato anticipazioni corrette. Per questo motivo vi invitiamo a prendere quanto riportato con estrema cautela nell'attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.