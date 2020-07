Metal Gear Solid: il remake in unreal Engine 4 si mostra con una boss fight

Sembra proprio che in giro per il mondo ci sia più di un utente al lavoro sul proprio remake di Metal Gear Solid e, dopo aver assistito alla pubblicazione di alcuni modelli di Solid Snake da parte di un ex Crytek, ecco che spunta il video gameplay di un altro rifacimento in Unreal Engine 4.

Il filmato in questione, gentilmente concesso dal creatore del remake allo youtuber Bluedrake42, ha come protagonista il celebre scontro tra Solid Snake e il Metal Gear Rex, l'enorme macchina pilotata da Liquid Snake. Il video mostra come ci sia ancora molto da fare per migliorare questo remake, le cui basi sembrano però essere "solide". Come potete vedere, infatti, il protagonista può liberamente muoversi per l'area di gioco ed utilizzare contro il boss alcune delle più iconiche armi come il fucile d'assalto Fa-Mas e il lanciarazzi Stinger, lo stesso utilizzato per eliminare l'Hind-D grazie alle sue capacità d'aggancio automatico del bersaglio.

Stando alle parole dello youtuber, chi si sta occupando di questo remake è intenzionato a ricreare ogni singola boss fight presente nel titolo originale per poi pubblicare l'intero prodotto in forma gratuita per chiunque voglia scaricarlo. Insomma, si tratta di un utente con delle nobili intenzioni che potrebbero però incontrare qualche ostacolo, dal momento che Konami non se ne starà lì a guardare.

A proposito di rifacimenti, l'avete già visto il remake in alta definizione del filmato introduttivo di Metal Gear Solid?