Metal Gear Rising compie 10 anni: Platinum annuncia un evento speciale

Di recente, il doppiatore di Raiden ha stuzzicato gli appassionati, suggerendo l'imminente arrivo di importanti novità per la serie di Metal Gear Solid. Mentre tutto tace in casa Konami, arriva ora un'interessante comunicazione da Platinum Games.

La software house autrice di Metal Gear Rising: Revengeance ha infatti annunciato degli speciali festeggiamenti dedicati al gioco, che nel 2023 celebrerà il suo decimo anniversario. Per l'occasione, Platinum Games ha confermato che la ricorrenza non passerà inosservata. Nella giornata di martedì 21 febbraio, il team presenterà la grafica ufficiale dedicata alle celebrazioni previste in onore dei dieci anni di Metal Gear Rising.

Al momento, Platinum Games non ha offerto dettagli ulteriori in merito, ma tanto è bastato a infiammare i cuori degli appassionati della serie Konami, che sperano nel possibile annuncio di un remake di Metal Gear Solid. Negli ultimi mesi, diversi rumor hanno riportato in auge tale eventualità, che tuttavia non è stata confermata da alcuna dichiarazione ufficiale, né da parte di Platinum Games né da parte dello stesso publisher nipponico.



A questo punto, non resta che attendere l'arrivo del 21 febbraio 2023, per scoprire se i festeggiamenti dedicati a Metal Gear Rising: Revengeance porteranno con sé qualche annuncio inaspettato o se saranno esclusivamente un evento dai connotati nostalgici e celebrativi.