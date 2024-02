Metal Gear Solid: uno scenico cosplay di Eva in fuga in sella a un sidecar

Snake e gli altri protagonisti di Metal Gear Solid sono arrivati su Fortnite in una collaborazione che fa sognare i fan del tattico di Konami, ma questo non è che l'antipasto per qualcosa di molto più grosso. La serie creata dall'ormai ex Hideo Kojima è pronta a fare il suo ritorno in grande stile e lo fa in anteprima con Eva!

Dopo aver rivissuto gli eventi originali con Metal Gear Solid Collection Vol. 1, la serie di tactical espionage action di Konami è pronta ad andare avanti. Il preload di Metal Gear Solid Delta è attivo su Xbox e presto potrebbero arrivare novità circa l'uscita effettiva del remake di Snake Eater. Il terzo capitolo potrebbe non essere l'unico progetto in fase di sviluppo. Secondo gli ultimi rumor, il progetto remake non si fermerà e continuerà questa volta con il primo capitolo. Metal Gear Solid Remake pare essere in sviluppo per PlayStation 5, ma ancora non c'è l'ufficialità in merito.

L'hype degli appassionati è alle stelle e la cosplayer Frau Haku infiamma l'atmosfera omaggiando uno dei momenti più epici di Metal Gear Solid 3 Snake Eater. In questo cosplay di Eva da Metal Gear Solid 3 riviviamo la fuga in sidecar dalla pista di Groznyj Grad. Dopo aver sconfitto Volgin, Naked Snake ed Eva affrontarono lo Shagohod in sella alla motocarrozzetta.