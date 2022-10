Metal Gear Solid: alla scoperta dei contenuti tagliati della serie di Hideo Kojima

La saga di Metal Gear Solid è ricca di contenuti tagliati, come idee e concept scartati per questioni di tempo o per motivazioni tecniche legate, ad esempio, alle limitazioni hardware delle console: ecco quali sono i contenuti più interessanti che non abbiamo visto nei giochi della serie di Hideo Kojima.

Partendo dall'ottima ricerca condotta dallo youtuber DidYouKnowGaming siamo così andati alla riscoperta dei tanti elementi grafici, ludici e narrativi che avrebbero dovuto tratteggiare l'esperienza offerta ai patiti della serie di Metal Gear Solid. Alcuni di questi contenuti, se opportunamente implementati, avrebbero potuto alterare il corso stesso degli eventi vissuti da Solid Snake e dai tanti altri personaggi e villain di questa IP culto.

Prendendo spunto dai tweet condivisi da Kojima e dalle innumerevoli interviste tenute negli anni dal geniale game designer giapponese, sappiamo ad esempio che la versione originaria dell'ormai storica sequenza iniziale del secondo capitolo comprendeva molti più contenuti, con lunghe sezioni che avrebbero visto il protagonista nuotare sott'acqua alla ricerca della petroliera sommersa.

A questo e a tanti altri segreti sullo sviluppo di questa gloriosa IP si rifà il video che campeggia a inizio articolo, ma se cercate ulteriori spunti di riflessione vi consigliamo di proseguire il viaggio tra i misteri della saga culto di Hideo Kojima leggendo questo nostro speciale su Metal Gear Solid e il contenuti tagliati della serie, con tanti aneddoti offertici da Francesco Mocerino.