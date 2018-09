Metal Gear Solid: sequenza introduttiva ricreata con l'Unreal Engine 4 in 4K (Fan Remake)

Per festeggiare il ventesimo anniversario di Metal Gear Solid, l'artista Erasmus Brosdau ha ricreato la sequenza introduttiva del gioco con l'Unreal Engine 4, renderizzando tutto in 4K. Potete vedere il risultato finale nel video pubblicato in apertura della notizia.

Erasmus Brosdau ha lavorato in passato come artista e direttore per numerosi progetti come Homefront The Revolution, Ryse Son of Rome e Warface, da amante dell'opera di Hideo Kojima ha deciso di sfruttare il suo talento per festeggiare il ventesimo compleanno di Metal Gear Solid, l'obiettivo era quello di ricreare la sequenza iniziale con le moderne tecnologie e il risultato finale è decisamente buono. Brosdau sottolinea comunque come non voglia assolutamente dare vita ad un Fan Remake di MGS e dunque non darà vita a demo di alcun tipo.

Il primo Metal Gear Solid è stato pubblicato il 4 settembre 1998 in Giappone su PlayStation per poi arrivare in Occidente nei primi mesi dell'anno successivo, riscuotendo sin da subito un clamoroso successo e diventando uno dei titoli più venduti ed acclamati della generazione 32-bit.



Cosa ve ne pare del lavoro di Erasmus Brosdau?