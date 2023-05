Metal Gear Solid Snake Eater esce solo su PS5 o anche su PC e Xbox Series X?

Il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eeater è una esclusiva PlayStation 5 o uscirà anche su altre piattaforme come PC e Xbox Series X/S? Al momento della presentazione questo particolare non è stato specificato ma adesso c'è una risposta ufficiale.

Comprensibilmente il trailer di Metal Gear Solid 3 Remake mostrato al PlayStation Showcase presenta solamente i loghi di PlayStation, tuttavia la riedizione del gioco Konami è effettivamente multipiattaforma e uscirà su PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Quando? Ancora non lo sappiamo dal momento che Konami non ha annunciato una data o una finestra di lancio.

Metal Gear Solid Snake Eater (il suffisso "3" è stato rimosso dal titolo) viene definito come un "fedele remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, originariamente pubblicato nel 2004 per PlayStation 2."

A proposito dei miglioramenti apportati, Konami rivela che "il remake sarà caratterizzato dalle voci originali dei protagonisti, da una ricca storyline e dalle amate meccaniche survival in ambienti ostili, il tutto enfatizzato da una grafica senza precedenti e da un rinnovato comparto audio."

Il gioco è ancora privo di una data di uscita, il publisher ha però annunciato l'arrivo di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 in autunno come antipasto, questo pacchetto includerà le versioni rimasterizzate di Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater.