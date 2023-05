Metal Gear Solid Snake Eater e il mistero di David Hayter: torna o non torna?

Sta destando molta curiosità una recente dichiarazione di Konami: Metal Gear Solid Snake Eater avrà le voci originali dei protagonisti... questo vuol dire che ci sarà anche il mai tropo lodato David Hayter? Proviamo a capirlo.

Konami utilizza questa sinossi per descrivere le novità del remake: "Il remake sarà caratterizzato dalle voci originali dei protagonisti, da una ricca storyline e dalle amate meccaniche survival in ambienti ostili, il tutto enfatizzato da una grafica senza precedenti e da un rinnovato comparto audio."

Se parliamo di "voci originali" sappiamo che David Hayter ha doppiato Naked Snake in Metal Gear Solid 3 Snake Eater del 2004, oltre ovviamente a Solid Snake in Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid The Twin Snakes, oltre a Old Snake in Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots e di nuovo Naked Snake in Metal Gear Solid Peace Walker.

Ora, la domanda è: Hayter riprenderà il ruolo di Naked Snake anche nel remake di Metal Gear Solid 3 oppure no? Bella domanda... Konami non lo cita in alcun comunicato stampa e lo stesso attore e doppiatore ieri sera attivo sui social ma solo per annunciare che presterà la voce ad un personaggio di Synapse, nuovo gioco per PS VR2 annunciato proprio al PlayStation Showcase. E voi cosa ne pensate? David Hayter ci sarà oppure no?