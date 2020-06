Metal Gear Solid: Snake e Ocelot diventano papere da collezione

Continua ad espandersi la bizzarra linea di oggetti da collezione targata Numskull che prende il nome di Tubbz. Konami ha infatti annunciato l'arrivo nei negozi di nuove "papere da collezione" ispirate ai personaggi di Solid Snake con la tuta da infiltrazione del primo Metal Gear Solid e Ocelot con l'uniforme indossata in MGS3: Snake Eater.

I due personaggi, tramutati in papera per l'occasione, saranno presto acquistabili presso tutti i rivenditori degli oggetti da collezione Numskull al prezzo di circa 15 euro l'uno e, come tutti i prodotti della stessa linea, saranno venduti in una confezione che ricorda una vasca da bagno. Va precisato che Solid Snake ed Ocelot sono solo alcuni dei tantissimi personaggi che hanno subito il "trattamento Tubbz", che ha ormai coinvolto numerose serie come Destiny, Doom, The Elder Scrolls, Borderlands e Street Fighter.

Al momento non sembrano esserci indizi sull'arrivo di altri personaggi della serie in versione Tubbz, ma come già accaduto con serie ricche di personaggi come Destiny e Borderlands, è probabile che in base alle vendite di questi prodotti in futuro potremo vedere anche Raiden, Meryl, Psycho Mantis e tutti gli altri iconici eroi della serie partorita dalla mente di Hideo Kojima.