Metal Gear Solid: che fine ha fatto Solid Snake?

Solid Snake, mai dimenticato protagonista di Metal Gear Solid è considerato ancora oggi una delle più grandi icone del mondo videoludico. La memorabile caratterizzazione e le vicende che lo coinvolgono hanno regalato emozioni indelebili a generazioni di appassionati, soprattutto nella sua ultima comparsa in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Che fine ha fatto Solid Snake dopo gli eventi del quarto capitolo? Al termine della sua ultima, grande missione dove ha sconfitto Liquid Snake una volta per tutte, e ricongiuntosi per l'ultima volta con il suo padre genetico Big Boss, uno Snake ormai anziano e indebolito a causa del suo invecchiamento precoce ha abbandonato per sempre i campi di battaglia. Nel dialogo finale con il grande amico Otacon al termine del quarto capitolo smette di fumare e sceglie di vivere ciò che rimane della sua esistenza al meglio delle sue possibilità, senza più pensare a guerre ed infiltrazioni.

Le vicende di Metal Gear Solid 4 si svolgono nel 2014 e fungono da epilogo alla storia di Solid Snake, e da quel momento le informazioni sugli ultimi anni dell'amato guerriero scarseggiano. Tuttavia a darci un piccolo indizio sul suo destino è lo spin-off Metal Gear Rising Revengeance, sviluppato da Platinum Games per conto di Konami ed ambientato quattro anni dopo le vicende di Guns of the Patrios. Nel corso di un dialogo segreto con il suo contatto Kevin, Raiden parla con entusiasmo di Snake e, pur senza mai specificare se è ancora vivo o no, dalle sue parole si intuisce che l'iconico eroe è ancora vivo. Se mai però la serie dovesse ripartire con un seguito inedito, è estremamente difficile che il suo protagonista principale torni a farsi vedere date le sue condizioni.

Sapete che cosa significa il nome Metal Gear Solid? Considerato inoltre che il franchise esiste ormai da ben 35 anni, ecco anche quanti sono i giochi di Metal Gear Solid in tutto.