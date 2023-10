Metal Gear Solid: Solid Snake torna in azione a Shadow Moses nella statua di F4F

Metal Gear Solid non ha bisogno di presentazioni. La serie di videogiochi Konami ideata da Hideo Kojima nel 1987 ha rivoluzionato la storia del gaming introducendo tagli registici nella narrazione e gettando le basi del genere stealth. E ora lo studio F4F ha deciso di rendere omaggio al protagonista dell’opera con una nuova statua.

A pochi giorni dal lancio su console di nuova generazione e PC della Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, fissato per il 24 ottobre 2023, First for Figures, uno degli studi più affermati per quanto riguarda la produzione di statue e figure dedicate a importanti franchise anime e videoludici, ha presentato un nuovo prodotto che farà sicuramente breccia nei cuori dei grandi appassionati dell’opera di Kojima.

Disponibile in due versioni, regular ed exclusive, il Solid Snake proposto da F4F appare in una tipica scena stealth. Protetto dai resti di un muro ormai distrutto, David tiene stretta la sua immancabile SOCOM dotata di silenziatore. La statua, alta 44 centimetri, è in resina, e presenta dettagli e texture di alta qualità, soprattutto per quanto riguarda il volto di Solid, caratterizzato da uno sguardo deciso e attento, come dobbiamo aspettarci da un soldato con la sua esperienza, e i micro dettagli delle tasche dove tiene gli infiniti gadget disponibili in game.

F4F ha confermato che sarà possibile anche sostituire il viso con un altro modello, che però non è stato mostrato. Inoltre, sul sito ufficiale dell’azienda sarà possibile preordinare, dal 25 ottobre 2023, una versione esclusiva, dove Snake indossa il visore notturno. In arrivo nel secondo trimestre del 2024, la versione regular sarà venduta al prezzo di 768 dollari americani, circa 728 euro, mentre la versione esclusiva a 817, 775 euro.

Cosa ne pensate di questo omaggio al primo Metal Gear Solid? Fatecelo sapere nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo rivivere l’iconica boss fight di Psycho Mantis, che ha terrorizzato generazioni di videogiocatori, e alle ultime indiscrezioni sul motore grafico di Metal Gear Solid Delta Snake Eater.