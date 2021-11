Metal Gear Solid: a spasso sul viale dei ricordi in compagnia di Sabaku

Nel corso dell'ultima giornata della seconda edizione dell'Everyeye Expo, abbiamo ospitato ancora una volta Michele "Sabaku No Maiku" Poggi sul nostro canale per scambiare quattro chiacchiere con lui in merito a una delle saghe più influenti della storia dei videogiochi... no, stavolta non stiamo parlando di Dark Souls e affini!

Accolto dai nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni in collegamento dall'Everyeye Studio di Milano, Sabaku è intervenuto in diretta sul canale Twitch di Everyeye per parlarci dei suoi ricordi più cari legati all'immortale saga di Metal Gear Solid. Ferma ormai da diversi anni, la serie creata da Hideo Kojima è ancora vivida nelle menti e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto modo di giocarla, e continua ad essere di incredibile attualità nel mondo dei videogiochi.

Questa passeggiata sul viale dei ricordi ha seguito un filo conduttore ben preciso: a Sabaku sono infatti state proposte dieci istantanee (più una) tratte dai diversi episodi di Metal Gear Solid, a partire dalle quali ha lasciato fluire le proprie memorie. Francesco e Alessandro sono partiti subito forte, mostrando all'ospite uno scatto estrapolato dalla scena della morte di Gray Fox, uno dei momenti chiavi del primo capitolo della serie, e hanno poi proseguito con lo scontro superomistico tra Snake e Liquid, l'apparizione inaspettata di Raiden nel secondo atto di Metal Gear Solid 2, la scalata di Big Boss sulle note di Snake Eater cantata da Cynthia Harrell, e molto, moltissimo altro. Se vi siete persi la messa in onda originale, allora vi consigliamo caldamente di godervi la replica del panel allegata in cima a questa notizia. Non ve ne pentirete.