Metal Gear Solid, speedrunner ottiene nuovo record mondiale in 'Extreme'

Mentre c’è chi si diletta nel rifacimento di Shadow Moses in Ray Tracing, gli speedrunner di Metal Gear Solid si divertono ancora cercando di battere i loro rispettivi record. L’ultima impresa è stata raggiunta da SoapySam, da poco detentore del record mondiale in difficoltà ‘Extreme’.

Recandosi sul noto e rispettato portale Speedrun.com, infatti, nella pagina dedicata al primo capitolo della saga firmata Konami ci si imbatte in un nuovo miglior tempo nella categoria Any% (ovverosia quella che consente anche l’utilizzo di glitch e skip di vario genere per saltare porzioni del gioco) nella difficoltà massima disponibile, Extreme, e nella versione per PC che ricordiamo essere disponibile su GOG.

Il giocatore gallese ha inviato questo record il 16 aprile scorso e ha ricevuto la verifica ufficiale in pochi giorni da un moderatore della community, il quale ha dunque confermato il tempo di 36 minuti e 23 secondi grazie anche a una diretta streaming su Twitch di SoapySam, disponibile sempre sul sito Speedrun. Il traguardo raggiunto è ancora ben distante dalla “run perfetta” stimata a 35 minuti e 57 secondi circa; tuttavia, è un ottimo traguardo che inviterà anche gli altri competitor a tornare attivi per avere la meglio su di lui.

Del resto, il precedente detentore dlimes13 ha inviato la sua run ben 7 mesi fa e il suo record è stato superato con appena due secondi di distacco. Riuscirà a guadagnare i tre secondi necessari per battere SoapySam? Lo sapremo solamente in futuro.

Nel mentre, si continua a discutere del presunto remake di Metal Gear Solid.