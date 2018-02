Metal Gear Solid Survive: Konami pubblica il trailer di lancio del gioco

ha quest'oggi pubblicato il trailer di lancio di, spin-off della fortunata serie ideata da Hideo Kojima sempre più vicino al suo debutto su PC, PS4 e Xbox One, fissato per giovedì, 22 febbraio.

Metal Gear: Survive prende luogo tra le vicende narrate in Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e The Phantom Pain, e vede un misterioso cataclisma abbattersi sul mondo di gioco: i nostri personaggi saranno inghiottiti da un wormhole e trasportati in una realtà alternativa abitata da delle mostruose creature. Il titolo presenterà una modalità cooperativa online ed una campagna single player.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Metal Gear: Survive uscirà in Europa su PC, PS4 e Xbox One il 22 febbraio (il titolo risulta già disponibile in Nord America). A questo indirizzo potete consultare la lista dei trofei del gioco.