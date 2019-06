Metal Gear Solid: svelati miniature, prezzo e data d'uscita del gioco da tavolo

Dopo alcuni mesi di silenzio si torna a parlare dell'attesissimo gioco da tavolo di Metal Gear Solid, che grazie alla sua comparsa su Amazon USA ci permette di conoscere tante nuove informazioni sul board game targato IDW Games.

Sembra infatti che l'uscita del gioco sia prevista per il prossimo 15 dicembre 2019 al prezzo di 135 dollari, almeno in territorio americano. Non si hanno infatti informazioni certe sulla sua pubblicazione qui in Europa. Per quanto riguarda invece il contenuto della confezione, parliamo di numerosissime miniature raffiguranti sia i comuni soldati che i personaggi principali del titolo come Solid Snake, Liquid Snake, Psycho Mantis, Vulcan Raven e tutti gli altri boss dell'avventura. In aggiunta a questi sarà presente anche una miniatura dalle dimensioni più generose raffigurante il Metal Gear Rex, mentre con i preorder riceverete anche il celebre Hind-D di Liquid e il carro armato di Vulcan Raven.

Vi ricordiamo che tra le principali caratteristiche del gioco, che supporta un massimo di 4 giocatori, c'è la possibilità di partecipare a partite coop della durata di 60/90 minuti e la presenza di 20 mappe modulari che ricordano la modalità VR.

