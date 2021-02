Metal Gear Solid The Board Game: il gioco da tavolo è stato cancellato

Nel 2019 IDW Publishing ha annunciato il gioco da tavolo di Metal Gear Solid con grande entusiasmo da parte degli appassionati della serie, tuttavia sembra ora che il progetto sia stato cancellato e il board game di MGS non vedrà la luce.

A quanto pare la decisione è stata presa alla fine dello scorso anno, il team ha cercato in tutti i modi di salvare il lavoro fatto fino a quel momento ma la mancanza di fondi ha di fatto tagliato le gambe al gioco da tavolo di Metal Gear Solid. L'autore del board game si dice comunque ottimista sulla possibilità di poter riprendere i lavori in futuro ma in ogni caso bisognerà affrontare la questione delle licenze, rinnovando i diritti di sfruttamento del marchio.

Inizialmente si parlava di un gioco da tavolo con numerose miniature, in seguito il concept è stato rimaneggiato e il board game riprogettato così da risultare più economico da realizzare, tuttavia dopo numerose modifiche Metal Gear Solid The Board Game aveva perso il suo spirito e si è deciso di tornare alle origini, scontrandosi però con il problema dei costi e delle risorse economiche limitate.

Al momento il progetto è ufficialmente cancellato e non è previsto il lancio sul mercato, chissà però che le cose non possano cambiare nel prossimo futuro.