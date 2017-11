Metal Gear Solid V: l'analisi di Digital Foundry dopo la patch per PS4 Pro

ha da poco rilasciato una nuova patch pervolta a sfruttare le capacità hardware di PlayStation 4 Pro, la console mid-gen di Sony.

Digital Foundry ha colto l'occasione per tornare sul gioco e testare i miglioramenti apportati dopo l'aggiornamento. Sfortunatamente, come sottolineato nel video che trovate in apertura, il lavoro svolto da Konami non sembrerebbe essere stato dei più impegnativi: il gioco gira su PS4 Pro a 1440p (senza checkerboard rendering o altri tipi di upscale), non presentando alcun miglioramento grafico ulteriore, ed escludendo anche il downsampling su pannelli Full HD.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.