Metal Gear Solid V: chi è veramente Venom Snake?

La saga di Metal Gear, nata dalla geniale e fervida mente di Hideo Kojima ormai 25 anni fa, è nota anche per aver proposto protagonisti multipli nel corso dei vari episodi, tutti accomunati da un nome in codice simile.

Considerata la presenza di più personaggi chiamati "Snake", facciamo quindi chiarezza su chi è davvero Venom Snake.

Si tratta del protagonista di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, nei quali ricopre il ruolo di comandante del gruppo mercenario conosciuto come Diamond Dogs, sotto il nome in codice di Big Boss. Questo però solo in apparenza, poiché in realtà Venom Snake è un ex-soldato un tempo agli ordini del vero Big Boss (protagonista di Metal Gear Solid 3: Snake Eater) che, sacrificatosi per salvare la vita del proprio leader durante un attacco alla loro base (narrato nella sequenza finale di Ground Zeroes), entrò in coma per ben nove anni e venne poi usato come una pedina dallo stesso Big Boss. Quest'ultimo si era nel frattempo ripreso e nascosto per evitare di essere ucciso da Skull Face, antagonista del gioco, e decise quindi di sfruttare Venom Snake facendogli credere di essere il leggendario comandante per controllare da lontano e in sicurezza il gruppo dei Diamond Dogs.

Queste informazioni vengono confermate esplicitamente al termine della storia principale di The Phantom Pain, confermando come Venom Snake sia solo un "fantasma" di colui un tempo noto come Naked Snake prima di assumere il nome che lo renderà il soldato più temuto e rispettato nel mondo.



