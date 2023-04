Metal Gear Solid V: un cosplay di Sniper Skull dall'Unità Parassita

A otto anni dall'uscita, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è l'ultimo videogioco della saga prodotto Hideo Kojima, che ha abbandonato Konami per avventurarsi in nuovi lidi. Mentre si parla insistentemente di un remake di Metal Gear Solid 3, il futuro della serie è ancora incerto. L'amore degli appassionati è tuttavia ancora viscerale.

Hideo Kojima ha recentemente definito il codec di Metal Gear Solid come la sua più grande invenzione. Queste parole d'amore potrebbero far pensare che il game designer possa prima o poi tornare a lavorare alla serie che lo ha lanciato verso l'immortalità, ma al momento non c'è ancora nulla. In attesa di sviluppi, il fandom celebra quotidianamente Metal Gear Solid con fanart e cosplay.

La cosplayer Olga Haku ha rilasciato sui suoi social una fedelissima interpretazione di Skull Sniper, la cecchina dell'unità d'élite di super soldati potenziati dai parassiti comandata dal comandante della XOF Skull Face. L'Unità Parassita, che si occupava di missioni ad alta priorità che i soldati XOF non potevano gestire, incontrò Venom Snake in Afghanistan e poi in Africa Centrale.

In questo cosplay di Skull Face E2 da Metal Gear Solid V ritroviamo la donna modificata dal parassita, conosciuta anche come Unità Mimetica, mentre si aggira per il campo di battaglia con il suo equipaggiamento. Dotata di un mirino potenziato che le copre l'occhio destro e che migliora a dismisura la sua precisione, grazie alla sua abilità di mimetizzazione può nascondere il suo corpo fino quasi a renderlo invisibile a occhio nudo.