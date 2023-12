Metal Gear Solid V, David Hayter si è infine convinto: lo sta giocando

Come ben sappiamo, per Metal Gear Solid V Ground Zeroes e The Phantom Pain lo storico doppiatore di Snake, David Hayter, è stato sostituito da Keifer Sutherland: questo è stato uno dei motivi per cui non ha mai voluto giocare l'ultimo episodio principale della serie. Almeno fino ad ora.

A distanza di oltre 8 anni dalla pubblicazione di The Phantom Pain, avvenuta nel settembre del 2015, attraverso un post su Twitter/X Hayter fa sapere di aver iniziato a giocare l'avventura con protagonista Venom Snake, e rivela anche che nel complesso sta apprezzando l'esperienza offerta dall'opera prodotta da Konami. "Va bene, l'ho rimandato per anni, ma a parte Snake con la laringite questo gioco è piuttosto divertente", dichiara il doppiatore.

A corredo del post di Hayter c'è un'immagine tratta da Metal Gear Solid V The Definitive Experience, raccolta comprensiva di entrambi gli episodi che compongono il quinto capitolo principale: molto probabile dunque che l'attore si sia cimentato anche con il prologo Ground Zeroese pubblicato invece nel marzo del 2014. Sempre in tempi recenti, tra l'altro, David Hayter è apparso in un video promozionale di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, segnando così il suo riavvicinamento al franchise dopo anni di assenza.

Intanto negli scorsi mesi Konami ha dichiarato che in Metal Gear Solid Delta tornerà il cast originale di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, lasciando dunque intendere che Hayter riprenderà il ruolo di Naked Snake proprio come nell'opera pubblicata per la prima volta su PS2.