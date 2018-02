Metal Gear Solid V: i giocatori PC sbloccano il true ending con il disarmo nucleare

A distanza di oltre due anni dalla pubblicazione del titolo, gli utenti PC di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain sono riusciti finalmente a sbloccare il true ending del gioco grazie al disarmo nucleare. Vediamolo nel filmato riportato in cima alla notizia.

Avvertenza Spoiler: nel caso non abbiate ancora finito Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, o semplicemente se non volete rovinarsi la sorpresa del true ending, vi consigliamo di guardare il video soltanto in un secondo momento.

In realtà l'esistenza del true ending di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain era stata portata a galla dai dataminer qualche tempo fa, con la stessa Konami a confermarne la presenza. Per ottenerlo, però, veniva richiesta agli utenti un'impresa estrema: il disinnesco di tutti gli ordigni esplosivi contenuti nelle basi di tutti i giocatori online.

Ebbene, pare proprio che gli utenti PC siano riusciti finalmente nell'impresa: come potete vedere in cima alla notizia, infatti, il true ending con il disarmo nucleare è stato sbloccato proprio negli ultimi giorni dall'utenza Personal Computer. A quanto si vocifera, poi, questo finale doveva essere legato a un nuovo contenuto in lavorazione presso gli studi di Kojima, progetto che però non ha potuto vedere luce a causa della rottura tra Konami e il celebre game creator ora impegnato su Death Stranding.