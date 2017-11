Metal Gear Solid V, Halo Wars e altri sono ora disponibili in Xbox Game Pass

Il servizio on-demand di, che permette ai possessori didi accedere ad una vasta libreria di titoli al prezzo di 9,99 euro al mese, si espande oggi grazie all'introduzione di altri 7 giochi.

I titoli, già annunciati nei giorni scorsi, sono ora disponibili al download per tutti gli abbonati. Ecco a voi la lista al completo:

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Halo Wars Definitive Edition

Resident Evil HD

Oddworld: New ‘n’ Tasty

The World of Van Helsing: Deathtrap

Mega Man 9

Sky Force Anniversary

Tenete bene a mente che Metal Gear Solid V: The Phantom Pain resterà in catalogo fino al 31 gennaio 2018, dopodiché verrà rimosso. Per tutti gli altri invece non è stata fornita una data di scadenza.

Cosa ve ne pare? Si tratta indubbiamente di giochi molto validi, in grado di poter intrattenere i giocatori molto a lungo. Dopotutto, la casa di Redmond sembra chiaramente intenzionata a far diventare Xbox Game Pass il Netflix dei videogiochi.

L'ultima fatica di Hideo Kojima è anche stata protagonista in questi giorni su PlayStation 4: oltre ad essere ancora disponibile al download per tutti gli utenti abbonati a PlayStation Plus (così come anche Sky Force Anniversary), Konami ha anche pubblicato una patch in grado di abilitare il supporto a PlayStation 4 Pro.