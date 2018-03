per PlayStation 4 è il protagonista delle nuove offerte di Amazon per il fine settimana. Il gioco è ora in vendita al prezzo dianzichè 29.99 euro, con un risparmio del 30% sul costo di listino.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience include Metal Gear Solid V Ground Zeroes, MGS V The Phantom Pain e Metal Gear Online, oltre a una selezione di DLC e 15 euro di credito da spendere per la Mother Base.

Potete acquistare Metal Gear Solid V The Definitive Experience per PlayStation 4 su Amazon.it al prezzo di 20.09 euro, offerta valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.