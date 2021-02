Metal Gear Solid V The Phantom Pain: patch a sorpresa da 3GB, ecco cosa contiene

A sorpresa, ecco che Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ha ricevuto in queste ultime ore un nuovo aggiornamento da parte del team di sviluppo di Konami. Qualche giocatore particolarmente speranzoso potrebbe aver avuto un sussulto pensando all'introduzione del tanto vociferato Capitolo 3 ma, prevedibilmente, non si tratta nulla di tutto ciò.

Stando alle patch notes della versione 1.21 di Metal Gear Solid V, Konami ha semplicemente provveduto ad apportare una modifica ai termini del contratto che il giocatore stipula al primo avvio dell'action-stealth diretto da Hideo Kojima pubblicato nel 2017. Un semplice aggiornamento di tipo legale, quindi, che verrà applicata su tutte le piattaforme per qualunque edizione del gioco, che si tratti di Phantom Pain standard o della Definitive Edition al cui interno è presente anche il prequel Ground Zeros.

Sta di fatto che il peso dell'aggiornamento, pari a 3GB, risulta abbastanza sospetto per aver introdotto una modifica così semplice e priva di qualsiasi novità dal punto di vista contenutistico. Molto probabilmente i dataminer si sono già messi all'opera per scoprire se all'interno dell'update si nasconda qualcos'altro, nel mentre la redazione di GamesRadar è entrata in contatto direttamente con Konami per eventuali chiarimenti da parte della compagnia nipponica, che, a giudicare dai suoi ultimi risultati finanziari, non sembra soffrire particolarmente l'assenza di Metal Gear Solid dalle scene del mondo videoludico.