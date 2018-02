Metal Gear Solid V: una mod permette di abilitare la visuale in prima persona su PC

Nei giorni scorsi l'utenteha pubblicato un nuovo aggiornamento per ladi, ora perfettamente funzionante con la versione 1.0.12.0 del gioco.

Questa mod consente ai giocatori di vivere l'intera esperienza da una prospettiva in prima persona. Come lo stesso autore fa notare, è necessario installarla con l'ausilio di Snakebite. Se siete interessati al download vi rimandiamo alla pagina dedicata su NexusMods. Una volta installata, vi sarà sufficiente premere contemporaneamente Freccia Giù + V per abilitare la modalità, e Freccia Su + V per disabilitarla. V è il tasto assegnato di default allo zoom: se lo avete cambiato, allora al suo posto dovrete premere il tasto che avete scelto.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Quest'ultima edizione del gioco sta facendo notevolmente parlare di sé negli ultimi giorni poiché è stato sbloccato il true ending legato al disarmo nucleare, senza che venissero rispettate le condizioni richieste. Konami sta attualmente indagando sulla faccenda, dal momento che nemmeno gli sviluppatori sanno come sia potuto accadere.