Metal Gear Survive beta in diretta oggi 17 febbraio alle 17:00

Manca davvero pochissimo al lancio di, spin-off della celebre serie di, maci ha concesso un'ultima opportunità di provare il titolo grazie all' Open Beta che ha preso il via nella giornata di ieri.

Proprio questa nuova fase di testing sarà la protagonista dell'appuntamento targato Everyeye Live di oggi 17 febbraio. A partire dalle ore 17:00 giocheremo al titolo di Konami sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle future dirette. Ricordate che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate, vi aspettiamo!

Metal Gear Survive sarà disponibile all'acquisto a partire dal 22 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e Personal Computer. Se siete di curiosi di scoprire ulteriori informazioni sul titolo, vi consigliamo di dare un'occhiata al video-speciale a cura di Francesco Fossetti, nel quale ha parlato nel dettaglio di storia, gameplay, multiplayer e di tutto quello che c'è da sapere.