Metal Gear Survive: calo di prezzo negli USA, i negozi cercano di liberare i magazzini

Sta destando scalpore il forte calo di prezzo subito da Metal Gear Survive in Nord America: Amazon USA e molti altri rivenditori stanno svendendo il titolo Konami offrendo unosul prezzo di listino.

Su Amazon è possibile acquistare la versione PlayStation 4 a 16 dollari mentre quella per Xbox One costa 18 dollari al posto dei 39.99 dollari di listino. Tagli di prezzo più contenuti si riscontrano anche presso altri rivenditori come Target e Walmart, nonchè in Europa, anche se nel nostro continente il price cut è decisamente meno aggressivo e le grandi catene applicano il prezzo pieno nella maggior parte dei casi.

La situazione non sembra insomma particolarmente positiva per Metal Gear Survive, Konami sta continuando ad aggiornare il gioco con nuovi contenuti ma le vendite sembrano essere decisamente basse, il titolo è sparito dalle classifiche americane, europee e giapponesi e il numero di utenti attivi appare estremamente ridotto rispetto al periodo di lancio, sebbene non ci siano dati precisi in merito.