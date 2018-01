Metal Gear Survive: la campagna durerà circa 15-20 ore, presenti le microtransazioni

In un'intervista concessa alla redazione di Gamespot , il brand manager diJennifer Tsang ha svelato che la campagna principale diterrà impegnati i giocatori per circa 15-20 ore.

Chiaramente, il tempo di gioco muterà in base allo stile di gameplay adottato, per cui si tratta solamente di una durata indicativa. Inoltre, lo spin-off di Metal Gear Solid metterà a disposizione anche una corposa modalità multiplayer, che contribuirà a tenere gli utenti incollati ancora più a lungo. Come già specificato nella nostra anteprima, nel prodotto finale saranno presenti le microtransazioni, che consentiranno di acquistare con valuta reale i crediti da utilizzare nel gioco, velocizzando l'accumulo delle risorse.



Metal Gear Survive sarà disponibile all'acquisto a partire dal 22 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC, e richiederà una connessione a internet costante, anche in modalità single player. Da domani 18 gennaio fino al 21 gennaio i giocatori console potranno testarlo in anteprima grazie all'Open Beta, che metterà a disposizione la modalità co-op. Se volete saperne ancora di più, vi consigliamo di dare un'occhiata al video speciale a cura di Francesco Fossetti.